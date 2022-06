https://it.sputniknews.com/20220605/petrolio-dal-venezuela-alleuropa-via-libera-degli-usa-a-eni-e-repsol-16078585.html

Petrolio dal Venezuela all'Europa: via libera degli USA a Eni e Repsol

La compagnia petrolifera italiana Eni SpA e la spagnola Repsol SA potrebbero iniziare a spedire petrolio venezuelano in Europa a partire da luglio per... 05.06.2022, Sputnik Italia

Dagli USA arriva l'autorizzazione ad Eni SpA e Repsol SA per riprendere le forniture di petrolio dal Venezuela all'Europa, nel tentativo di compensare il petrolio russo.Il meccanismo autorizzato è quello dell' "oil-for-debt-swab" e prevede che le due compagnie energetiche, già in joint venture con la statale venezuelana PDVSA, effettuiono l'export di petrolio venezuelano come risarcimento per i debiti non pagati ed i dividendi incassati in ritardo.La ripresa di questi flussi è fissata a partire già da luglio, riferisce la fonte citata da Reuters, ma il volume di petrolio che Eni e Repsol riceveranno dal Venezuela dovrebbe essere piccolo, quindi l'impatto di tali forniture sui prezzi mondiali del petrolio resta trascurabile.Eni e Repsol non hanno rilasciato commenti ufficiali, ma le fonti di Reuters riportano che l'autorizzazioni è arrivata dal Dipartimento di Stato USA in una lettera: gli Stati Uniti prevedono che PDVSA non tragga vantaggio finanziario da queste transazioni senza contanti, ma il volume impegnato, ridurrebbe quello attualmente venduto dal Venezuela alla Cina.

