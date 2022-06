https://it.sputniknews.com/20220604/putin-russia-pronta-a-garantire-il-trasporto-di-grano-in-sicurezza-16072285.html

Putin: Russia pronta a garantire il trasporto di grano in sicurezza

Putin: Russia pronta a garantire il trasporto di grano in sicurezza

La Russia è pronta a garantire il trasporto pacifico di grano e l'ingresso sicuro delle navi nel Mar d'Azov e nel Mar Nero, ha affermato il presidente russo... 04.06.2022, Sputnik Italia

"Nessuna condizione. Prego, garantiremo un passaggio pacifico, garantiremo la sicurezza degli accessi a questi porti, garantiremo l'ingresso di navi straniere e il loro movimento nel Mar d'Azov e nel Mar Nero in qualsiasi direzione", ha detto Putin in un'intervista al canale Rossiya 24, rispondendo alla domanda quali potrebbero essere le condizioni della Russia per quanto riguarda l'esportazione di grano, che si trova nei porti da essa controllati.

