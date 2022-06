https://it.sputniknews.com/20220603/da-onu-appello-per-completare-il-prima-possibile-i-negoziati-su-esportazione-di-grano-dallucraina-16071428.html

Da Onu appello per completare il prima possibile i negoziati su esportazione di grano dall'Ucraina

Da Onu appello per completare il prima possibile i negoziati su esportazione di grano dall'Ucraina

Con 1,5 miliardi di persone nel mondo che dipendono dal grano esportato dall'Ucraina e dal cibo e dai fertilizzanti russi, i negoziati per riprendere le... 03.06.2022, Sputnik Italia

Martin Griffiths, vicesegretario generale delle Nazioni Unite per le questioni umanitarie, è attualmente a Mosca, conduce incontri con i rappresentanti del governo russo. In precedenza, anche la segretaria generale dell'UNCTAD Rebeca Greenspan ha visitato la Russia e poi si è recata a Washington. In precedenza, il rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya aveva affermato che la Russia era pronta a far passare le navi con grano ucraino, ma Kiev deve occuparsi dello sminamento nelle acque del Mar Nero. Secondo il diplomatico russo, Kiev non solo ha posato mine, ma ha anche affondato navi. Se le autorità ucraine faranno la loro parte, la Russia ha un corridoio che la Marina militare russa è pronta a fornire per garantire l'uscita sicura delle navi.

