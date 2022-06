https://it.sputniknews.com/20220602/turchia-russia-ucraina-e-onu-discuteranno-meccanismo-di-controllo-per-uscita-navi-con-grano-16069272.html

Turchia, Russia, Ucraina e Onu discuteranno meccanismo di controllo per uscita navi con grano

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che in una riunione tecnica nei prossimi giorni, Turchia, Russia, Nazioni Unite e Ucraina... 02.06.2022, Sputnik Italia

In precedenza Cavusoglu ha affermato che l'Onu ha una proposta: creare un gruppo di contatto quadrilaterale (Russia, Ucraina, Turchia, Onu) per l'uscita delle navi con grano dai porti ucraini. Secondo il capo della diplomazia di Ankara, la Turchia in linea di principio ha dato parere favorevole ed è nata l'idea di condurre una riunione tecnica. Come affermato in precedenza dal ministero degli Esteri russo, Mosca non crea ostacoli all'esportazione del grano ucraino, tuttavia sono sorti problemi logistici per colpa di Kiev, dal momento che l'esercito ucraino ha minato i porti. Un ex lavoratore del porto di Odessa ha riferito ai media russi che l'Ucraina esporta riserve di grano dagli impianti di stoccaggio nel porto di Odessa attraverso rotte alternative sotto la pressione dell'Unione Europea, nonostante la minaccia di deficit di grano all'interno del Paese.

