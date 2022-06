https://it.sputniknews.com/20220602/scienziati-di-italia-usa-e-altri-20-paesi-diventati-membri-dellaccademia-russa-delle-scienze-16068664.html

Scienziati di Italia, Usa e altri 20 Paesi diventati membri dell'Accademia Russa delle Scienze

Scienziati di Italia, Usa e altri 20 Paesi diventati membri dell'Accademia Russa delle Scienze

Quasi 50 scienziati stranieri, tra cui 7 ricercatori statunitensi e cinesi, sono diventati nuovi membri stranieri dell'Accademia Russa delle Scienze (RAS)... 02.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-02T14:09+0200

2022-06-02T14:09+0200

2022-06-02T14:09+0200

cultura

italia

russia

accademia russa delle scienze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/493/62/4936281_0:232:2819:1817_1920x0_80_0_0_5caa9ee7e4ef7058994734e44d41e9fe.jpg

48 scienziati sono diventati nuovi membri stranieri dell'Accademia Russa delle Scienze. I ricercatori provengono da Stati Uniti, Cina, Bielorussia, Tagikistan, Uzbekistan, Polonia, Italia, Spagna, Armenia, Singapore, Mongolia, Australia, India, Azerbaigian, Abkhazia, Germania, Serbia, Gran Bretagna, Kirghizistan , Austria, Francia, Kazakistan, Svizzera e Canada. Tra le aree in cui operano i nuovi membri stranieri dell'Accademia Russa delle Scienze ci sono la fisica e l'astronomia, le micro e nanotecnologie, la nanodiagnostica, le tecnologie dell'informazione, la scienza dei materiali, la chimica fisica, la chimica bio-organica, la fisica chimica, la genetica, la biochimica, le scienze della terra, l'economia, la filosofia, il diritto ed altre materie. Tra i nuovi membri stranieri della RAS spiccano in particolare il presidente della Società Cinese per la Ricerca Spaziale, Accademico dell'Accademia Internazionale di Astronautica (IAA), Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Internazionale di Ricerca Spaziale (ISSI) e Presidente di il consiglio di amministrazione della filiale di Pechino dell'ISSI Ji Wu, nonché il Professore Emerito dell'Università del West Virginia (USA) Mark Kopke, vicepresidente dell'American Physical Society. I nuovi membri stranieri della RAS includono anche l'accademico dell'Accademia polacca delle scienze (PAN) Janusz Katsprzyk, il Professore di Scienza e Tecnologia dei Materiali, Direttore del Centro di Scienza e Tecnologia dei Materiali dell'Università di Perugia Jose Kenny, il famoso chimico e fisico spagnolo, professore di chimica inorganica all'Università di Valencia Eugenio Coronado.Il 1° giugno si sono svolte le elezioni dei membri dell'Accademia Russa delle Scienze. Erano aperti più di 90 posti vacanti per ricercatori dell'Accademia Russa delle Scienze e si contavano oltre 200 posti vacanti per i corrispondenti dell'Accademia Russa delle Scienze.

italia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cultura, italia, russia, accademia russa delle scienze