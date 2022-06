https://it.sputniknews.com/20220601/russia-ed-emirati-arabi-si-coordinano-strettamente-per-stabilizzare-prezzi-mondiali-su-energia-16067193.html

Russia ed Emirati Arabi si coordinano strettamente per stabilizzare prezzi mondiali su energia

Russia ed Emirati Arabi si coordinano strettamente per stabilizzare prezzi mondiali su energia

La Russia e gli Emirati Arabi Uniti stanno costruendo uno stretto coordinamento sulla piattaforma OPEC+, per stabilizzare e prevedere i prezzi mondiali... 01.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-01T16:57+0200

2022-06-01T16:57+0200

2022-06-01T17:04+0200

russia

emirati arabi uniti

petrolio

energia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/15011307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_43d7276aff85c7caf8b3068a82dc8aa5.jpg

Lo afferma, in una dichiarazione rilasciata mercoledì dal ministero degli Esteri russo, a seguito di un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan. In precedenza in conferenza stampa il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che la decisione della Ue su un divieto parziale all'importazione di petrolio russo è stata discussa nella riunione del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo Persico e ha osservato che i principi di interazione all'interno del formato OPEC + restano validi.

russia

emirati arabi uniti

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, emirati arabi uniti, petrolio, energia