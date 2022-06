https://it.sputniknews.com/20220601/bundeswehr-armi-promessi-allucraina-da-scholz-non-ci-sono-nelle-riserve-16066505.html

Bundeswehr: armi promessi all’Ucraina da Scholz non ci sono nelle riserve

Missili di difesa contraerea e un radar di localizzazione promessi dal cancelliere tedesco Olaf Scholz all'Ucraina non ci sono nelle riserve della Bundeswehr... 01.06.2022, Sputnik Italia

La Bundeswehr ha osservato che le armi possono essere fornite direttamente dal complesso militare-industriale."Questa è una domanda rivolta all'industria. Perché non abbiamo questi sistemi a disposizione", ha detto un portavoce del ministero in un briefing a Berlino, aggiungendo che "questi sistemi non ci sono nelle riserve".Il cancelliere tedesco in un suo recente intervento al Bundestag ha promesso all'Ucraina di fornire moderni missili di difesa contraerea Iris-T e un radar di localizzazione.

