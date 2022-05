https://it.sputniknews.com/20220531/tirando-le-redini-dellue-16065828.html

Tirando le redini dell'UE

Tirando le redini dell'UE

Secondo vari sondaggi, metà degli europei ha sostenuto la fine dei legami economici con la Russia. 31.05.2022, Sputnik Italia

2022-05-31T19:31+0200

2022-05-31T19:31+0200

2022-05-31T19:31+0200

multimedia

caricatura

ue

russia

media

sondaggio

russofobia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/16065803_87:0:2914:1590_1920x0_80_0_0_2843d57560c1713555276dd94a00e412.jpg

Se non sorprendono alcuni paesi, come Polonia e Svezia, altri, quali Portogallo e Italia, sono una sorpresa.I dati mostrano poi che nel Regno Unito e negli USA il numero di sostenitori alle sanzioni è sceso, seguendo gli effetti collaterali delle stesse sugli stati impositori. Diversa è la situzaione nei paesi latini e asiatici.️La tendenza generale è chiara, ma l'indagine conferma che il mondo è diviso in due parti disuguali. La minoranza antirussa è circoscritta all'Occidente, che ha un potere nei media globali, da cui molti paesi non occidentali traggono informazioni.Quando molti paesi chiave non occidentali si sono astenuti dal condannare la Russia, la loro posizione è stata spiegata con una riluttanza a rompere con Mosca e dalla natura autoritaria dei governanti locali, che quindi supportano Putin.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

multimedia, caricatura, ue, russia, media, sondaggio, russofobia