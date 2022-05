https://it.sputniknews.com/20220531/lavrov-loccidente-impedendo-alle-navi-russe-di-attraccare-nei-porti-vuole-la-crisi-alimentare-16064455.html

Lavrov: l'Occidente impedendo alle navi russe di attraccare nei porti "vuole" la crisi alimentare

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è fermo sulla questione degli approvigionamenti di cereali da parte dell'Ucraina: l'Occidente accusa la Russia, ma... 31.05.2022, Sputnik Italia

I paesi occidentali hanno accusato la Russia di tentare di innescare una crisi alimentare globale, presumibilmente ostacolando le spedizioni di grano e raccolti dall'Ucraina, uno dei maggiori fornitori mondiali, insieme con la Russia. Allo stesso tempo però, gli stessi Paesi in precedenza avevano vietato l'ingresso nei porti per quasi tutte le navi russe.La Russia ha fatto tutto il possibile per risolvere la nascente crisi alimentare globale, ha poi aggiunto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Tuttavia, l'Occidente stesso crea ostacoli nel modo di risolvere il problema.

