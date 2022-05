https://it.sputniknews.com/20220528/telefonata-putin-macron-scholz-16049947.html

Telefonata Putin-Macron-Scholz

Telefonata Putin-Macron-Scholz

Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso in occasione di una telefonata congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese... 28.05.2022, Sputnik Italia

2022-05-28T16:58+0200

2022-05-28T16:58+0200

2022-05-28T18:02+0200

vladimir putin

olaf scholz

emmanuel macron

colloquio telefonico

mondo

sicurezza

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957831_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_839be96bfad21c3d060b3f4d8a03b6a9.jpg

Centrale il tema dell'Ucraina, ma anche della sicurezza alimentare, come degli sforzi atti a poter stabilizzare la vita della popolazione civile nei territori liberati del Donbass. Questi i temi trattati nel corso della telefonata tra Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, come riferisce una nota del Cremlino:Nel corso del colloquio Vladimir Putin ha sottolineato la "natura pericolosa del rifornire l'Ucraina con armi occidentali", evidenziando il rischio di destabilizzazione che questo comporta.I tre hanno poi trattato il tema della crisi alimentare globale in atto, con il presidente russo che ha riferito delle "reali cause del problema", riportando il problema alle politiche economico-finanziarie errate messe in atto da parte dei Paesi dell'Occidente.La Russia si è detta disponibile ad aiutare nel trovare opzioni possibili atte al permettere l'esportazione del grano, compreso il cereale ucraino, dai porti del Mar Nero.Sul tema si è poi sottolineato come un aumento della fornitura di fertilizzanti e prodotti agricoli russi "aiuterà anche a ridurre le tensioni nel mercato alimentare globale, che richiederà la rimozione delle relative restrizioni sanzionatorie".Il presidente russo ha infine informato in dettaglio il presidente Macron e il cancelliere Scholz circa gli ultimi sviluppi nel contesto dell'operazione militare speciale in corso, ribadendo come le forze militari russe stiano rigorosamente rispettando le norme del dirittto umanitario internazionale e riferendo circa il lavoro atto alla stabilizzazione della vita civile nelle città liberate del Donbass.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, olaf scholz, emmanuel macron, colloquio telefonico, mondo, sicurezza, diplomazia