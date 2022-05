https://it.sputniknews.com/20220527/sanzioni-e-crisi-ucraina-fanno-volare-import-italiano-dalla-russia-16045557.html

Sanzioni e crisi ucraina fanno volare import italiano dalla Russia

Secondo i dati dell'Istat, ad aprile è raddoppiato il valore dell’import italiano dalla Russia, con quasi un miliardo di euro versato per le forniture di gas e... 27.05.2022, Sputnik Italia

Il valore delle forniture di petrolio e gas importate dalla Russia nel mese di aprile è stato pari a 960 milioni di euro, emerge dai dati commercio estero dell’Istat. Per l'Italia la crescita dell'import energetico non è stata peculiare solo dalla Russia, ma complessivamente il valore è quasi triplicato con un +193% da tutti gli Stati, con un incremento dell’assegno staccato ai Paesi Opec del 109%.Al contrario le sanzioni hanno fatto crollare del 48% le esportazioni italiane verso Mosca confermando la drastica flessione registrata lo scorso marzo. Tuttavia ad aprile “le esportazioni verso i Paesi extra Ue hanno proseguito la loro crescita su base mensile, ininterrotta da inizio anno e trainata soprattutto dalle vendite di energia e beni di consumo non durevoli”.

