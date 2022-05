https://it.sputniknews.com/20220527/boris-johnson-punta-ad-una-nuova-alleanza-anti-russa-in-europa-con-ucraina-e-paesi-ue-scontenti-16045360.html

Boris Johnson punta ad una nuova alleanza anti-russa in Europa con Ucraina e Paesi Ue scontenti

Boris Johnson punta ad una nuova alleanza anti-russa in Europa con Ucraina e Paesi Ue scontenti

Il 9 aprile scorso il premier britannico Boris Johnson si è recato in visita a sorpresa a Kiev, incontrando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per "una... 27.05.2022, Sputnik Italia

2022-05-27T14:20+0200

2022-05-27T14:20+0200

2022-05-27T14:19+0200

boris johnson

regno unito

occidente

ucraina

russia

politica internazionale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957864_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_ddf7a65d0084adedf43a8d3f17b78fa0.jpg

Il premier britannico Boris Johnson ha svelato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'idea di creare una nuova alleanza internazionale diretta contro la Russia e volta a dividere dal Bruxelles alcuni Paesi scontenti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.Johnson ha annunciato la sua iniziativa durante un incontro con il presidente ucraino a Kiev il 9 aprile, secondo fonti citate che hanno familiarità con i colloqui e partecipano al World Economic Forum a Davos. L'incontro si svolge in Svizzera dal 22 al 26 maggio con il tema "Lavorare insieme, ripristinare la fiducia". Dalla visita del premier britannico a Kiev, i negoziati sulla questione sono proseguiti, con il corteggiamento britannico nei confronti dell'Ucraina che diventa sempre più pressante, hanno aggiunto gli addetti ai lavori. La "coalizione", il nuovo Commonwealth europeo, sarebbe guidata dal Regno Unito e dovrebbe includere proprio l'Ucraina insieme a Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania e forse Turchia. Come chiarisce il Corriere della Sera, l'Ucraina non ha ancora annunciato la sua posizione sulla nuova iniziativa ideata dal premier britannico. Secondo l'articolo del Corriere della Sera, Zelensky aspetta per rispondere fino al vertice della Ue del 23 giugno.La reazione del Cremlino al presunto piano di Boris JohnsonIl portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha definito l'idea di Johnson di un'alleanza con Kiev in chiave antirussa esplosiva per la Ue.Commentando l'articolo del Corriere della Sera sulla presunta iniziativa britannica di creare un'alleanza militare con Kiev contro Mosca, Dmitry Peskov ha espresso prudenza, ricordando che si tratta di un'indiscrezione di un giornale senza alcuna conferma ufficiale. Ha sottolineato che l'amministrazione presidenziale non sa quanto siano affidabili queste informazioni e controllerà l'evolversi della situazione.

regno unito

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boris johnson, regno unito, occidente, ucraina, russia, politica internazionale