https://it.sputniknews.com/20220524/medvedev-il-piano-proposto-dallitalia-per-un-accordo-con-lucraina-non-tiene-conto-della-realta-16037833.html

Medvedev: il piano proposto dall’Italia per un accordo con l’Ucraina non tiene conto della realtà

Medvedev: il piano proposto dall’Italia per un accordo con l’Ucraina non tiene conto della realtà

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha commentato il piano italiano per una soluzione in Ucraina, definendolo... 24.05.2022, Sputnik Italia

2022-05-24T12:09+0200

2022-05-24T12:09+0200

2022-05-24T12:09+0200

la situazione in ucraina

mondo

politica

italia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/16037712_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_c570155ff479c8aed6b5aea2fc6106fa.jpg

Medvedev ha espresso l'opinione che se le proposte di pace sull'Ucraina vengono create rigorosamente nell'interesse della NATO e dell'ordine mondiale occidentale, non dovrebbero essere prese in considerazione. La Repubblica aveva riferito in precedenza che il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha presentato all'Onu un piano di pace in Ucraina che consiste in quattro punti. Il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko ha dichiarato lunedì che Mosca ha ricevuto le proposte da Roma e sta esaminando il piano.

italia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, italia, russia