La Russia ritira ufficialmente la candidatura di Mosca per l'Expo 2030

La Russia ha volontariamente ritirato l'offerta di Mosca per ospitare Expo 2030, ha affermato il ministero degli Esteri russo. 23.05.2022, Sputnik Italia

Lo riporta lo stesso ministero degli Esteri russo, adducendone a motivo il fatto che "Il movimento espositivo internazionale si è rivelato un'altra vittima di una campagna antirussa su larga scala lanciata dal collettivo Occidente per spremere il nostro Paese da tutte le aree di cooperazione".In tali condizioni, non è necessario parlare di concorrenza leale, ha sottolineato il ministero.Il ministero degli Esteri russo ha poi espresso la speranza che nel prossimo futuro sarà possibile creare le condizioni necessarie per la partecipazione russa a un concorso paritario per il diritto di ospitare Expo.

