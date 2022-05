https://it.sputniknews.com/20220520/sciopero-del-19-20-maggio-motivi-e-interruzioni-previste-16015842.html

Sciopero del 19-20 maggio, motivi e interruzioni previste

Sciopero del 19-20 maggio, motivi e interruzioni previste

Lo sciopero interessa tutta la Penisola da Nord a Sud. Tra i motivi in particolare un "netto rifiuto" all'invio di armi in Ucraina. I lavoratori di tutta... 20.05.2022, Sputnik Italia

2022-05-20T09:55+0200

2022-05-20T09:55+0200

2022-05-20T09:55+0200

italia

sciopero

proteste

trasporti

mondo

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11529665_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f79b6c0f7f5708e7703916705f4fa9ab.jpg

Inizia parlando proprio della crisi in corso in Ucraina il segretario nazionale Cub, Walter Montagnoli:Sottolinea poi come il governo Draghi abbia aumentato la spesa militare, portandola al 2% del Pil, per un controvalore di 38 miliardi di euro, tagliando spese quali la sanità, la scuola, i trasporti. Proprio in merito ai trasporti, lo sciopero iniziato già nella serata di ieri, 19 maggio, sta portando vari disagi, con Trenitalia che però fa sapere al tempo stesso che "tutte le frecce e gli Intercity circoleranno regolarmente". Garantiti inoltre i collegamenti regionali nelle fasce pendolari, vale a dire dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.Trenitalia prosegue facendo sapere che "anche nel restante parte della giornata" si impegnerà ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, anche se vi potranno essere alcune modifiche alla programmazione di alcuni treni. A rischio invece il trasporto pubblico a Roma, a causa della totale adesione alla misura da parte di Cub Trasporti, Cobas, e Usb Lavoro Privato, per tutta quanta la rete Atac e linee periferiche di Roma Tpl. A Milano le metropolitane sono garantite per l'intera giornata, con il rischio però di alcune interruzioni al servizio dopo le 18.Autobus, tram e filobus invece, potrebbero "non essere garantiti dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18.Per quanto riguarda i voli infine, Enac ha distribuito in rete l'elenco dei voli garantiti, dove per il settore si segnalano disagi contenuti.Sono previste varie manifestazioni in tutte le maggiori città italiane, a ,Milano, Roma, Bologna, Firenze. Partecipa anche la scuola, con tutto il personale docente. Lo sciopero per il settore scolastico è stato fortemente appoggiato dal Sidl, Sindacato Italiano Diritti dei Lavoratori. Le motivazioniLo slogan di questa 2 giorni è "contro l'economia di guerra, contro l'aumento della spesa militare di questo governo, per il salario garantito a disoccupati e sottocupati", come da comunicato sindacale:

https://it.sputniknews.com/20210316/nato-alleati-in-europa-e-canada-aumentano-del-39-la-spesa-militare-nel-2020-10273379.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sciopero, proteste, trasporti, mondo, geopolitica