https://it.sputniknews.com/20220519/un-grande-ringraziamento-dalla-russia-a-tutti-coloro-che-sostengono-la-lotta-contro-il-nazismo-16014612.html

Un grande ringraziamento dalla Russia a tutti coloro che sostengono la lotta contro il nazismo

Un grande ringraziamento dalla Russia a tutti coloro che sostengono la lotta contro il nazismo

I residenti della Russia hanno lanciato un flash mob in cui ringraziano tutti i loro amici stranieri che sostengono la lotta della Russia contro i neonazisti... 19.05.2022, Sputnik Italia

2022-05-19T09:43+0200

2022-05-19T09:43+0200

2022-05-19T09:43+0200

multimedia

ucraina

russia

donbass

repubblica popolare di donetsk

repubblica popolare di lugansk

nazisti

neonazismo

neonazisti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/15981968_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_177a5cfa3871e65788584961f117886a.jpg

Vediamo il vostro sostegno - in Serbia, Cina, India, Germania, Francia, Italia, Sud America, Medio Oriente e Africa.Grazie mille per questo supporto, lo apprezziamo davvero.Questo video è per voi. Speriamo che vi piaccia!

ucraina

russia

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, ucraina, russia, donbass, repubblica popolare di donetsk, repubblica popolare di lugansk, nazisti, neonazismo, neonazisti