Draghi su espulsione dei diplomatici italiani dalla Russia: "atto ostile, no a interruzione canali"

Intervenendo in conferenza stampa con la premier finlandese Sanna Marin, il presidente del Consiglio ha commentato a caldo l'espulsione di 24 diplomatici... 18.05.2022, Sputnik Italia

Mario Draghi, pur considerando l'espulsione decretata dalle autorità russe nei confronti di 24 diplomatici come un "atto ostile" contro il Paese e l'intera Ue, ha sottolineato che non bisogna interrompere le relazioni con Mosca anche in questo contesto teso e delicato.Nel corso della giornata di oggi l'ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace è stato convocato al ministero degli Esteri russo, dove gli è stata notificata la decisione relativa all'espulsione di 24 diplomatici.

