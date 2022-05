https://it.sputniknews.com/20220517/non-una-nube-allorizzonte-16012512.html

Non una nube all'orizzonte

Gli Stati Uniti e la Grecia si schiereranno insieme contro la Russia e difenderanno la democrazia dove necessario. 17.05.2022, Sputnik Italia

Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante un ricevimento alla Casa Bianca in onore del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, riferisce RIA Novosti.Biden ha anche ringraziato Kyriakos per essersi opposto fin dall'inizio all'operazione militare speciale della Russia in Ucraina.In precedenza era stato riferito che un pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari a Kiev era stato approvato durante un voto procedurale al Senato degli Stati Uniti.

