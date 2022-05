https://it.sputniknews.com/20220516/economia-ue-in-sofferenza-per-crisi-ucraina-16010822.html

Economia Ue in sofferenza per crisi ucraina

Economia Ue in sofferenza per crisi ucraina

Valdis Dombrovskis: l'economia dell'Unione Europea sta soffrendo duramente per la crisi in Ucraina. 16.05.2022, Sputnik Italia

2022-05-16T15:28+0200

2022-05-16T15:28+0200

2022-05-16T15:30+0200

unione europea

commissione europea

valdis dombrovskis

la situazione in ucraina

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/300/12/3001204_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_5791982ca686d6c6fe631c5baf8f94c2.jpg

L'economia dell'Unione Europea sta soffrendo duramente per la crisi in Ucraina, la Ue ritiene che la sua crescita economica continuerà nel 2022 e nel 2023, tuttavia ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita in quanto la situazione resta incerta, ha affermato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea per il Commercio e l'Economia. La Commissione Europea ha pubblicato oggi le sue prospettive economiche, abbassando le aspettative sulla crescita economica della Ue e d'altro canto ha aumentato le aspettative sull'inflazione. Pertanto la crescita del PIL è ora prevista al 2,7% nel 2022 e al 2,3% nel 2023 rispetto alla precedente previsione rispettivamente del 4,0% e del 2,8%. L'inflazione nell'Eurozona nel 2022 sarà del 6,1% (la previsione intermedia per il 2022 era del 3,5%) e nel 2023 dovrebbe scendere al 2,7%.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unione europea, commissione europea, valdis dombrovskis, economia