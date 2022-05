https://it.sputniknews.com/20220516/crollo-globale-16010736.html

Crollo globale

Il capo della diplomazia dell'UE Josep Borrell ha affermato che l'Unione europea è estremamente preoccupata per le conseguenze della situazione in Ucraina per... 16.05.2022, Sputnik Italia

"Siamo estremamente preoccupati per le conseguenze per l'economia globale. Stiamo affrontando una profonda crisi economica, inclusa una crisi dei prezzi, dell'elettricità e del cibo", ha affermato Borrell in vista della riunione dei ministri degli esteri dell'UE a Bruxelles.

