Telefonata Austin-Shoigu: la prima dopo tre mesi

Il capo del Pentagono Lloyd Austin ed il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu hanno discusso la situazione in Ucraina e altri temi all'ordine del giorno... 13.05.2022, Sputnik Italia

La conversazione è avvenuta su iniziativa della parte statunitense, ha specificato il ministero della Difesa russo.La prima conversazione telefonica dall'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina tra il capo del Pentagono Lloyd Austin e il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu è durata circa un'ora e non ha portato alla risoluzione di nessuna delle questioni oggetto di controversia, riferisce Reuters, citando un rappresentante del dipartimento della Difesa statunitense."Questa conversazione tra i capi militari dei due paesi non ha portato alla risoluzione di alcuna questione controversa, né ad un cambiamento delle operazioni della Federazione Russa in Ucraina", ha dichiarato il funzionario del Pentagono citato da Reuters.

