Vietato a Gazprom il trasporto del gas attraverso la Polonia tramite "Yamal-Europe"

Vietato a Gazprom il trasporto del gas attraverso la Polonia tramite "Yamal-Europe"

"A Gazprom è ora vietato utilizzare per il trasporto del gas la sezione polacca del gasdotto Yamal-Europe, di proprietà di EuRoPol GAZ", ha affermato Sergey... 12.05.2022, Sputnik Italia

Precedentemente la parte polacca aveva ripetutamente violato i diritti di Gazprom in qualità di azionista di EuRoPol GAZ, ed il 26 aprile 2022 aveva inserito la compagnia russa del gas nell'elenco dei soggetti sanzionati, bloccando la possibilità della società di esercitari i propri diritti su azioni e su altri titoli di EuRoPol GAZ, oltre che di ricevere dividendi, sottolinea ancora il messaggio. Il gasdotto Yamal-Europe costituisce una delle rotte principali per Gazprom e viene utilizzato per le forniture di gas alla Germania attraverso la Bielorussia e la Polonia. Il gasdotto Yamal-Europe è lungo oltre 2000km ed attraversa il territorio di quattro paesi - Russia, Bielorussia, Polonia e Germania - arrivando a pompare fino a 33 miliardi di metri cubi di gas all'anno.

