Il no al gas russo costerà alla UE 195 miliardi di euro - Financial Times

Il no al gas russo costerà alla UE 195 miliardi di euro - Financial Times

Il Financial Times ha calcolato che nei prossimi cinque anni l'Unione Europea dovrà spendere ulteriori 195 miliardi di euro per abbandonare completamente le... 12.05.2022, Sputnik Italia

In base a un documento della Commissione europea di cui è entrato in possesso il Financial Times, sarebbe questo il budget previsto per la transizione intensiva alle fonti di energia rinnovabile per fare in modo che il 45% del consumo totale di energia nell'UE entro il 2030 sia coperto da energia pulita.Per raggiungere questo obiettivo, i rappresentanti della Commissione Europea hanno revisionato i dati riguardanti la riduzione dei consumi energetici, i quali, invece del 9% precedentemente pianificato, nel presente rapporto ammontano al 13%.Secondo il Financial Times, la Commissione Europea sta anche considerando di dar via all'uso attivo di idrogeno "verde", di biometano e di pannelli solari. Presumibilmente, il documento ufficiale sarà pubblicato il 18 maggio.

