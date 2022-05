https://it.sputniknews.com/20220511/vertici-democratici-usa-pfizer-e-moderna-coinvolti-in-attivita-bio-laboratori-in-ucraina-15985504.html

Vertici democratici Usa, Pfizer e Moderna coinvolti in attività bio-laboratori in Ucraina

Lo ha sostenuto il comandante delle truppe di difesa NBC dell'esercito russo Igor Kirillov intervenendo in una conferenza stampa al ministero della Difesa... 11.05.2022, Sputnik Italia

I politici di primo piano del Partito Democratico sono i principali ideologi delle attività illegali americane nei bio-laboratori ucraini e hanno coinvolto nelle loro attività le principali multinazionali biotecnologiche, ha indicato Igor Kirillov, comandante delle truppe russe di Difesa dal rischio nucleare, chimico e biologico. Riferendosi ad un'analisi del ministero della Difesa sui documenti sequestrati, il comandante delle Truppe NBC ha affermato che i profitti che i politici fanno fare al settore biotecnologico privato statunitense aiutano a pagare la loro rielezione tramite donazioni elettorali. Secondo Kirillov, il ramo esecutivo degli Stati Uniti ha anche lavorato per creare un "quadro legislativo per finanziare la ricerca biologica militare direttamente dal bilancio federale", con "fondi di organizzazioni non governative controllate dai vertici del Partito Democratico, comprese" fondazioni di beneficenza appartenenti ai "Clinton, Rockerfeller, George Soros e i Biden attratte da garanzie statali". Le principali aziende farmaceutiche globali sono state coinvolte in questi loschi schemi di partnership "pubblico-privata", tra cui società del calibro di Pfizer, Moderna, Merck e l'azienda biotecnologica Gilead affiliata al Pentagono, ha affermato Kirillov. Le strutture statali ucraine sono inoltre coinvolte nelle attività biologiche militari organizzate e finanziate dagli Stati Uniti nel loro Paese, ha affermato Kirillov, con il compito principale di Kiev che consiste nel "nascondere le attività illegali, condurre sperimentazioni cliniche sul campo e fornire il biomateriale necessario".

