In Sicilia atto vandalico sulla tomba di veterana della Grande Guerra Patriottica

In Sicilia atto vandalico sulla tomba di veterana della Grande Guerra Patriottica

L'esecrabile fatto è avvenuto nel cimitero di Giardini Naxos, in provincia di Messina, nella tomba dell'unica veterana della Grande Guerra Patriottica che... 10.05.2022, Sputnik Italia

La referente del Reggimento Immortale per Sicilia e Calabria Elena Skobeleva ha denunciato un atto vandalico nei confronti della tomba dell'unica veterana della Grande Guerra Patriottica che viveva in Sicilia. L'esecrabile fatto è avvenuto nel cimitero di Giardini Naxos in provincia di Messina."Oggi, 9 maggio, durante una visita al cimitero per onorare la memoria della veterana della Grande Guerra Patriottica, Startseva K.I., insieme al Console Generale della Federazione Russa a Palermo e alla nipote della veterana Yana Startseva, abbiamo scoperto che alcuni vandali hanno strappato l'insegna e hanno cercato di strappare la foto. La direzione del cimitero è obbligata a ripristinare il tutto a proprie spese, la polizia sta prendendo provvedimenti, avevo avvisato anche i giornalisti," ha scritto sui social Elena Skobeleva.

