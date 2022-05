https://it.sputniknews.com/20220509/non-lasciare-spazio-a-massacratori-e-nazisti-lintervento-di-putin-alla-parata-15982288.html

“Non lasciare spazio a massacratori e nazisti”: l’intervento di Putin alla parata

Vladimir Putin si è congratulato con i russi per il Giorno della Vittoria. Nel suo discorso nella Piazza Rossa, il presidente ha ricordato gli eroi della... 09.05.2022, Sputnik Italia

"Cari cittadini della Russia, cari veterani, compagni soldati e marinai, sergenti e capisquadra, guardiamarina, compagni ufficiali, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il Grande Giorno della Vittoria. La difesa della Patria, quando si decide la sua sorte, è sempre stata sacra", ha dichiarato il capo di stato russo.Rivolgendosi ai militari, tra i quali c'erano partecipanti all'operazione speciale in Ucraina, il presidente ha ricordato altre battaglie significative nella storia del Paese.Secondo il capo di stato russo, nonostante tutte le controversie nelle relazioni internazionali, Mosca "ha sempre sostenuto la creazione di un sistema di sicurezza uguale e indivisibile" e ha offerto ai paesi occidentali un accordo sulle garanzie di sicurezza, ma non le hanno dato ascolto.Il presidente ha ricordato che a Kiev hanno annunciato la possibile acquisizione di armi nucleari, cosa inaccettabile per la Russia.L'Alleanza del Nord Atlantico, come ha osservato Putin, "ha iniziato lo sviluppo militare attivo dei territori a noi adiacenti".Il 24 febbraio, nel discorso alla nazione prima dell'avvio dell'operazione militare speciale in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin aveva ricordato che prima dell'invasione della Germania nazista nell'URSS le autorità dell'Unione Sovietica non fecero abbastanza per contenere l'aggressione, cercando in tutti i modi "di prevenire o quantomeno di ritardare lo scoppio della guerra"."Il tentativo di placare l'aggressore alla vigilia della Grande Guerra Patriottica si rivelò un errore, che costò caro al nostro popolo", ha osservato Putin.In tale contesto, il capo di stato russo ha parlato dei tentativi di accordarsi con gli Stati Uniti e i loro alleati sui principi di garanzia di sicurezza in Europa e sulla non-espansione della NATO, che, tuttavia, non hanno avuto successo.Parlando di milioni di vite e vasti territori persi nei primi mesi dell'invasione tedesca durante la Seconda guerra mondiale, Putin ha affermato che "per la seconda volta non commetteremo lo stesso errore, non ne abbiamo il diritto".

