Aggressione contro ambasciatore russo in Polonia: cosparso di vernice rossa al memoriale

"Non so nemmeno come chiamarlo. Questo è un gioco che non ha nulla a che fare con le regole di comportamento civile che i nostri partner occidentali, compresi i polacchi, amano insegnarci così tanto... Tutto questo poteva essere previsto, alla fine è apparsa la polizia, ma dopo lo svolgimento di questo show. (...) Hanno rovinato la nostra santa festa, il Giorno della Vittoria. Ma, come si suol dire, non aspetteranno", ha detto il diplomatico.