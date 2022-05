https://it.sputniknews.com/20220506/berlino-deflagrazione-vicino-allufficio-di-mia-rossiya-segodnya-15979384.html

Berlino, prima una bottiglia contro la finestra, poi deflagrazione vicino all'ufficio di RIA Novosti

Berlino, prima una bottiglia contro la finestra, poi deflagrazione vicino all'ufficio di RIA Novosti

Berlino, deflagrazione vicino all'ufficio di Ria Novosti, oggetto di attacco nel pomeriggio. 06.05.2022, Sputnik Italia

2022-05-06T21:39+0200

2022-05-06T21:39+0200

2022-05-06T22:36+0200

berlino

esplosione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/896/70/8967084_0:0:3051:1716_1920x0_80_0_0_4c12df1dbc8fccabb597a8c79272acca.jpg

Una deflagrazione si è udita vicino all'ufficio di Ria Novosti a Berlino, dove in precedenza era stato trovato un oggetto sospetto.Nel pomeriggio di venerdi, uno sconosciuto ha gettato una bottiglia contro una finestra dell'edificio, che è andata in frantumi.Successivamente i residenti dello stabile hanno trovato un oggetto sospetto nella rientranza del muro della facciata ed hanno chiamato la polizia.La deflagrazione dopo l'intervento degli artificieri La polizia ha esaminato l'oggetto e ha chiamato gli artificieri, che hanno iniziato ad operare sul posto intorno alle 19.20 locali. Circa un'ora e mezza dopo si è sentita una deflagrazione.Secondo una fonte vicina alla polizia, il detonatore è stato separato dalla sostanza combustibile, e sono in corso ulteriori esami: i campioni prelevati verranno sottoposti ad analisi dalla polizia.Sul posto sono interventui gli agenti della squadra criminale della polizia tedesca, ma il caso è probabile che sarà sottoposto alle indagini del Dipartimento di sicurezza di Berlino, ha confermato la fonte.Campagna contro i media russiDall'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina, i media russi sono stati oggetto di un giro di vite nell'Unione Europea e nel Regno Unito. Il 2 marzo, le autorità dell'UE hanno sospeso l'accesso agli organi di stampa russi che fanno parte di MIA Rossiya Segodnya: tra cui i siti di Sputnik ed i canali di Russia Today, RT English, RT UK, RT Germany, RT France e RT Spanish. La Russia ha definito questa mossa un atto di censura e "manipolazione dell'informazione".

berlino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

berlino, esplosione