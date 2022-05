https://it.sputniknews.com/20220505/mali-esperti-la-francia-usa-la-russia-come-caprio-espiatorio-per-i-propri-crimini---15965643.html

Mali, esperti: la Francia usa la Russia come caprio espiatorio per i propri crimini

Tuttavia, il 2 maggio, a seguito della macabra scoperta, il governo di Bamako ha annunciato di voler rinunciare al proprio accordo militare con la Francia. Il 25 settembre scorso, in seguito alla decisione del presidente francese Macron di ritirarsi dal paese nel giugno 2021, il Mali aveva chiesto aiuto al gruppo Wagner. La decisione di Macron era stata innescata dalla rimozione del vicepresidente Assimi Goita dalla leadership civile ad interim e dall'incarico di capo del governo di transizione a maggio 2021.L'annuncio del ritiro di almeno metà del contingente francese di 5000 uomini e la fine dell'iniziativa antiterrorismo di Parigi "Barkhane" aveva spinto il Mali a rivolgersi al gruppo Wagner, decisione che aveva scatenato una tempesta di critiche da parte della Francia e altri stati UE, i quali sostenevano che dietro l'accordo ci fosse Mosca. Il ministero degli Esteri russo aveva confutato le affermazioni, spiegando che Wagner non ha nulla a che fare con il governo russo. Da parte sua, il primo ministro maliano Choguel Kokalla Maiga aveva chiarito che, dopo la decisione "unilaterale" della Francia di ritirare le truppe dal Mali, Bamako non aveva altra scelta se non cercare alternative per difendersi.L'avvocato ha poi fatto notare che l'Occidente ha mosso accuse simili nei confronti della Libia, che è stata bombardata e distrutta dalla NATO. Black evidenzia che queste azioni da parte della Francia e della NATO sono indicative di un approccio di "giustizia selettiva".La scoperta della fossa comune fuori da una base militare a Gossi, nel nord del Mali, ha esacerbato i già tesi rapporti tra Bamako e Parigi. I corpi erano stati trovati due giorni dopo che le forze francesi avevano lasciato la base, ma un'indagine preliminare dell'esercito maliano aveva dimostrato che, in base allo stato di decomposizione, la fossa comune "esisteva ben prima della consegna francese" della struttura alla parte maliana. I media locali avevano affermato che i cadaveri potrebbero essere un gruppo di pastori maliani, scomparsi poco prima del ritiro dell'esercito francese da Gossi.L'esercito francese aveva negato ogni responsabilità, affermando che fosse stato il gruppo Wagner a scaricare deliberatamente i corpi nei pressi della base, così da diffamare le forze armate di Parigi.I francesi avevano anche rilasciato dei filmati sgranati ripresi coi droni, che mostravano uomini non identificati, presumibilmente caucasici, che maneggiavano i cadaveri vicino alla struttura. Quando la BBC aveva richiesto delle registrazioni di qualità superiore, l'esercito francese aveva detto che, per "motivi di sicurezza", non era possibile. Nel frattempo, la Russia è stata trasformata in un "capro espiatorio", spesso utilizzato dall'Occidente per eludere la responsabilità dei suoi misfatti, affermano gli osservatori.Per il professore Alfred de Zayas, ex esperto indipendente di ordine internazionale all'ONU e autore di ben 10 libri, la Russia rappresenta inoltre "l'uomo nero", ossia la principale giustificazione per la continua esistenza del blocco NATO dell'era della Guerra Fredda e per la corsa agli armamenti in corso, oltre che per le enormi spese del complesso militare-industriale occidentale. "Nel frattempo, sappiamo di molti mercenari stranieri e società di sicurezza privata che lavorano per gli Stati Uniti e la NATO in Ucraina", ha sottolineato de Zayas.

