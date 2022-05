https://it.sputniknews.com/20220505/lue-non-sta-discutendo-lo-stop-alle-forniture-di-gas-dalla-russia---borrell--15966953.html

L'UE non sta discutendo lo stop alle forniture di gas dalla Russia - Borrell

"La questione dell'interruzione delle forniture di gas dalla Russia non è attualmente in discussione nell'UE", ha affermato Josep Borrell, capo della... 05.05.2022, Sputnik Italia

Secondo Borrell, il mercato del petrolio è globale ed il gas costituisce "un altro problema". Borrell ha poi rimarcato come sia necessaria cautela, dal momento che interi settori dell'industria petrolchimica europea non potrebbero operare senza il gas.In precedenza, il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva affermato che, come parte del sesto e nuovo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, proporrà un divieto graduale a tutte le importazioni di petrolio russo nell'UE.Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa, ha sottolineato che il Cremlino sta calcolando diverse opzioni e seguendo la discussione su questo tema, ma che le mire sanzionatorie in generale costituiscono "un'arma a doppio taglio: cercano di fare del male a noi, ma fanno pagare un prezzo alto anche a loro".Numerosi paesi occidentali hanno introdotto diversi pacchetti di sanzioni contro la Federazione Russa a causa della situazione in Ucraina.Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente, e che le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia mondiale.Secondo Putin, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone.Il capo di stato russo ha aggiunto che gli eventi attuali sanciscono la fine del dominio globale dell'Occidente, sia in politica che in economia.Putin sostiene inoltre che la Russia non si isolerà, e che non sia possibile isolarla totalmente nel mondo moderno.

