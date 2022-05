https://it.sputniknews.com/20220503/al-via-road-to-yalta-festival-di-canzoni-patriottiche-sovietiche-della-grande-guerra-patriottica-15957965.html

Al via "Road to Yalta", festival di canzoni patriottiche sovietiche della Grande Guerra Patriottica

Il 2 e 3 maggio si tiene per la prima volta nella capitale russa il Road to Yalta International Music Festival. Il capo di Stato russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma di benvenuto ai partecipanti, agli organizzatori e agli ospiti del Festival internazionale di musica "Road to Yalta" ed ha sottolineato l'importanza di questo progetto sullo sfondo degli eventi dedicati al Giorno della Vittoria. Il telegramma del presidente Vladimir Putin è stato pubblicato sul sito web del Cremlino. Putin ha inoltre espresso fiducia che il festival si svolgerà in un'atmosfera calda e accogliente e lascerà buone impressioni nel cuore dei partecipanti e degli ospiti. Infine il presidente ha augurato interessanti comunicazioni ed ispirazione ed ha porto gli auguri per l'imminente Giorno della Vittoria.

