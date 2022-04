https://it.sputniknews.com/20220429/g20-2022-in-indonesia-invitati-putin-e-zelensky-15920357.html

G20 2022 in Indonesia, invitati Putin e Zelensky

G20 2022 in Indonesia, invitati Putin e Zelensky

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e Vladimir Zelensky sono invitati al summit del G20 in Indonesia. 29.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-29T18:07+0200

2022-04-29T18:07+0200

2022-04-29T18:11+0200

g20

vladimir putin

vladimir zelensky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/15957071_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_eac4d9d918633955a2a0d243da3fcd93.jpg

In precedenza Zelensky aveva affermato che di aver tenuto dei colloqui con il presidente indonesiano, Joko Widodo, ringraziandolo per averlo invitato al vertice del G20.Citando Widodo, France-Presse riporta che sia Putin che Zelesnky hanno ricevuto l'invito a partecipare all'evento."La Russia si prepara al vertice del G20, ma è ancora presto per parlare delle modalità di partecipazione", ha dichiarato l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov.Peskov ha poi ricordato che il giorno prima il presidente Putin aveva avuto una conversazione telefonica con il presidente indonesiano Widodo.A Peskov è stato inoltre chiesto se fosse stato deciso se Putin avrebbe visitato l'Indonesia in occasione del vertice o se avrebbe partecipato in videoconferenza.Nel 2022 l'Indonesia è presidente di turno del G20. Il summit dei capi di stato e di governo dell'organizzazione è in programma a Bali martedì 15 e mercoledi 16 novembre.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

g20, vladimir putin, vladimir zelensky