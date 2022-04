https://it.sputniknews.com/20220428/biden-chiede-al-congresso-33-miliardi-per-lucraina-15953067.html

Biden chiede al Congresso 33 miliardi per l'Ucraina

Biden chiede al Congresso 33 miliardi per l'Ucraina

Il presidente USA Biden ha detto che gli Stati Uniti non invieranno soldati in Ucraina per "combattere contro i soldati russi", ma aiuti militari. 28.04.2022, Sputnik Italia

Biden ha incontrato i giornalisti alla Casa Bianca, ed ha ribadito che gli USA "non stanno attaccando la Russia", ma aiutando l'Ucraina a difendersi. "Ho appena firmato una richiesta al Congresso degli Stati Uniti per un supporto fondamentale alla sicurezza, assistenza economica e umanitaria all'Ucraina", ha detto Biden durante il suo discorso alla Casa Bianca. La nuova richiesta di finanziamento includerà circa 20,4 miliardi di dollari per l'assistenza militare, 8,5 miliardi di dollari per gli aiuti economici e 3 miliardi di dollari per gli aiuti umanitari e il sostegno alla sicurezza alimentare dell'Ucraina.Il presidente degli Stati Uniti ha promesso che gli USA continueranno anche le misure contro singoli cittadini russi:"Colpiremo gli oligarchi e la cleptocrazia di Putin, sequestreremo yacht e ville degli oligarchi russi".

