In base del battaglione Azov vicino Mariupol trovati manuali segreti dell'esercito americano

I militari russi hanno trovato materiali a Mariupol che provano il supporto dell'esercito americano al battaglione ultranazionalista e neonazista ucraino Azov. 22.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-22T17:46+0200

2022-04-22T17:46+0200

2022-04-22T17:45+0200

la situazione in ucraina

ucraina

esercito usa

Nella base del battaglione Azov vicino a Mariupol sono stati trovati documenti e manuali segreti dell'esercito americano ,in particolare per le unità di intelligence.Secondo i militari russi, questo tipo di documenti devono essere distrutti se non possono essere portati via in sicurezza, ma gli uomini di Azov non hanno avuto il tempo di farlo.

2022

