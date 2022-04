https://it.sputniknews.com/20220421/mariupol-libera-putin-revoca-lassalto-nella-azovstal-15934901.html

Mariupol libera, Putin revoca l'assalto nella Azovstal

Mariupol libera, Putin revoca l'assalto nella Azovstal

Secondo il ministro della Difesa Sergey Shoigu, l'operazione all'impianto richiederà dai 3 ai 4 giorni per essere completata. 21.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-21T10:30+0200

2022-04-21T10:30+0200

2022-04-21T10:30+0200

la situazione in ucraina

ucraina

kiev

mondo

mariupol

sicurezza

esercito ucraino

russia

geopolitica

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/15262316_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_a11624681f504232c089708a043c95cf.jpg

Questo giovedì il ministro della Difesa Sergey Shoigu ha dichiarato che Mariupol è stata liberata dalla presenza dalle forze ucraine e che l'ordine in città potrà essere ripristinato. Il ministro ha reso noto tuttavia che resistono ancora alcuni appartenenti ai reparti di miliziani radicali ucraini, ancora assediati nell'acciaieria Azovstal. Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il ministro, ma ha sottolineato che non è saggio tentare ora l'assalto alla roccaforte dei miliziani e forzare l'ingresso alle catacambe sotto lo stabilimento, suggerendo piuttosto un blocco "ermetico" di tutta la zona industriale.Intanto Shoigu ha aggiunto che oltre 140mila civili sono stati evacuati da Mariupol e che le persone prese in ostaggio dai radicali al porto - ivi compresi gli equipaggi delle navi ormeggiate - sono stati liberati dalle forze russe e del Donbass.Mariupol, la seconda città più grande della Repubblica popolare di Donetsk, è stata presa dalle forze di Kiev nel 2014, subito dopo che la DPR ha proclamato la sua indipendenza. Dall'inizio dell'operazione speciale a febbraio, le truppe russe e le milizie del Donbass hanno respinto le forze ucraine dalla città.Durante la liberazione di Mariupol, diversi testimoni hanno denunciato numerosi crimini commessi dai radicali ucraini, tra cui la presa di ostaggi e l'uso di civili come scudi umani.

ucraina

kiev

mariupol

russia

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, kiev, mondo, mariupol, sicurezza, esercito ucraino, russia, geopolitica, donbass, sergej shoigu, vladimir putin