https://it.sputniknews.com/20220420/russia-completato-con-successo-il-lancio-del-missile-balistico-intercontinentale-sarmat-15932013.html

Russia, completato con successo il lancio del missile balistico intercontinentale "Sarmat"

Russia, completato con successo il lancio del missile balistico intercontinentale "Sarmat"

Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che è stato effettuato con successo il lancio del missile balistico intercontinentale "Sarmat" 20.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-20T16:59+0200

2022-04-20T16:59+0200

2022-04-20T16:59+0200

russia

missili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/15931988_35:0:3676:2048_1920x0_80_0_0_b44a31a3fa673c3b2c2e7f1d0c0b8e63.jpg

Il lancio è avvenuto nel cosmodromo di Plesetsk. Il ministero della Difesa russo sottolinea che le caratteristiche del missile sono state coperte in tutte le fasi del volo.Le testate sono atterrate nel poligono di Kura, nella penisola della Kamchatka, ha affermato la Difesa russa.Quello odierno è stato il primo lancio nel programma dei test di stato ed ha consentito di valutare la correttezza del progetto e delle soluzioni tecniche applicate durante la realizzazione del sistema missilistico Sarmat. "Dopo il completamento del programma di test, il sistema missilistico Sarmat verrà fornito alle forze missilistiche strategiche" ha aggiunto il dipartimento.Il presidente russo Putin si è complimentato con il Ministero della Difesa russo per il lancio del missile, che "assicura la sicurezza" dei confini russi. "Il nuovo sistema ha le caratteristiche prestazionali migliori ed è in grado di superare tutti i moderni sistemi di difesa antimissilistica. Non ha analoghi al mondo e non ne avrà per molto tempo" ha detto Putin in videoconferenza con i vertici militari dopo il lancio, sottolineando che questo missile "darà da pensare a chi con retorica aggressiva tenta di minacciare il nostro Paese".

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, missili