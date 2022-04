https://it.sputniknews.com/20220418/zelensky-consegna-il-modulo-compilato-per-ladesione-dellucraina-allue--15923875.html

Zelensky consegna il modulo compilato per l'adesione dell'Ucraina all'UE

Lunedì, l'ufficio del presidente dell'Ucraina ha fatto sapere che Vladimir Zelensky ha consegnato il questionario compilato al capo della delegazione dell'UE a... 18.04.2022, Sputnik Italia

L'8 aprile scorso, nel corso di una conferenza stampa, il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva consegnato al presidente Zelensky il questionario.La compilazione del questionario consentirà alla Commissione europea di raccomandare al Consiglio UE di discutere le procedure di avvio dei negoziati sull'adesione ucraina.Von der Leyen aveva promesso aiuto per compilare il questionario "non in anni, ma in settimane".

