https://it.sputniknews.com/20220418/vladimir-putin-la-russia-ha-resistito-al-tentativo-di-destabilizzazione-delloccidente-15921344.html

Vladimir Putin: la Russia ha resistito al tentativo di destabilizzazione dell'Occidente

Vladimir Putin: la Russia ha resistito al tentativo di destabilizzazione dell'Occidente

Il presidente russo Vladimir Putin, in occasione di un briefing sulla situazione economica del Paese tenutosi oggi, rassicura sugli effetti delle sanzioni... 18.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-18T17:02+0200

2022-04-18T17:02+0200

2022-04-18T17:02+0200

russia

mosca

sanzioni

economia

finanza

geopolitica

venezuela

myanmar

siria

corea del nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/15426322_0:134:3077:1865_1920x0_80_0_0_afe3abcb0e942593ed9408810ee1231c.jpg

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno imposto un totale di oltre 9.600 sanzioni contro funzionari russi, contro lo stato, le aziende, i magnati e le altre entità in relazione alla crisi in atto in Ucraina. Mosca ora ha più restrizioni che Iran, Siria, Corea del Nord, Venezuela e Myanmar messi insieme."La Russia ha resistito con successo alla pressione esercitata dalle sanzioni senza precedenti imposte al Paese da parte dell'Occidente", ha affermato il presidente russo Vladimir Putin."Possiamo affermare con sicurezza che questa politica contro la Russia è fallita, che la strategia di una "guerra lampo economica" contro di noi è fallita", ha aggiunto. Nel frattempo, ha affermato il presidente, i cittadini europei e americani medi sono stati costretti a subire un calo del loro tenore di vita a causa della miopia dei loro leader.Il presidente russo ha poi chiesto al governo di continuare ad ampliare il suo programma di misure di emergenza per far fronte alle pressioni occidentali, anche accelerando il passaggio al commercio estero in rubli e alle valute dei partner commerciali della Russia.Al momento, ha detto il presidente, l'economia russa si è stabilizzata e il tasso di cambio del rublo è sostanzialmente tornato ai livelli visti all'inizio di febbraio, prima che Mosca e i suoi alleati del Donbass iniziassero l'operazione speciale in Ucraina.La Russia ha raggiunto un conto delle partite correnti nella bilancia dei pagamenti nel primo trimestre 2022 di più di 58 miliardi di dollari: "un massimo storico", ha affermato Putin. Il rublo russo era crollato a fine febbraio e inizio marzo nel proprio valore nei confronti delle principali valute estere, scendendo del 30% rispetto al dollaro USA e di un valore simile rispetto all'euro. La mossa ha provocato una temporanea sospensione delle negoziazioni alla borsa di Mosca, ha portato la banca centrale ad aumentare il tasso di interesse al 20% e ha spinto le autorità a costringere le aziende a vendere l'80% delle loro riserve di valuta estera per stabilizzare la situazione. Il rublo ha iniziato a riprendere quota dopo l'annuncio di Putin il 23 marzo che ordinava che i pagamenti per il gas russo fossero effettuati in rubli.

russia

mosca

venezuela

myanmar

siria

corea del nord

iran

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, mosca, sanzioni, economia, finanza, geopolitica, venezuela, myanmar, siria, corea del nord, iran, vladimir putin, mondo, ucraina