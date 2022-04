https://it.sputniknews.com/20220418/la-difesa-aerea-russa-ha-abbattuto-tre-caccia-ucraini-e-11-droni-15920250.html

La difesa aerea russa ha abbattuto tre caccia ucraini e 11 droni

La difesa aerea russa ha abbattuto tre caccia ucraini e 11 droni

I sistemi di difesa aerea delle forze aerospaziali russe hanno abbattuto in volo tre aerei ucraini, due MiG-29 e un Su-25, oltre a 11 droni, ha dichiarato... 18.04.2022, Sputnik Italia

"I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto tre aerei da combattimento ucraini in volo: due caccia MiG-29 nell'area dell'insediamento di Izyum e un Su-25 nell'area di Avdiivka. Inoltre, 11 veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati abbattuti anch’essi in fase di volo nelle aree degli insediamenti di Klimovo, Nevelskoye, Novotroitskoye, Raisins, Panteleymonovka, Sladkovodnoe, Yasnoe", ha detto Konashenkov.Inoltre, ha osservato, sono stati intercettati 10 razzi di grosso calibro lanciati da lanciarazzi multipli ucraini nell'insediamento di Chernobaevka, nonché altri otto veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati abbattuti nelle aree degli insediamenti di Izyum, Levkovka, New Astrakhan, New Kuban, Schastlivoe, Chernobaevka, Cherny Sokol.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di aggressione e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo, secondo il presidente, si prevede di effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine e, a partire dal 25 marzo, hanno completato i compiti principali della prima fase: ridurre significativamente il potenziale di combattimento dell'Ucraina. L'obiettivo principale dichiarato dal dipartimento militare russo è la liberazione del Donbass.

