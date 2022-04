https://it.sputniknews.com/20220416/moglie-di-medvedchuk-chiede-a-putin-aiuto-per-liberare-il-marito-in-scambio-prigionieri-con-kiev-15918511.html

Moglie di Medvedchuk chiede a Putin aiuto per liberare il marito in scambio prigionieri con Kiev

Ha inoltre affermato che suo marito ha accettato di essere scambiato con soldati ucraini catturati e di essere consegnato alla Russia se Mosca e Kiev... 16.04.2022, Sputnik Italia

Oksana Marchenko, moglie dell'oppositore ucraino Viktor Medvedchuk, ha pubblicato un video in cui si rivolge al presidente russo Vladimir Putin, chiedendogli di aiutare a liberare suo marito mediante uno scambio di prigionieri con l'Ucraina. "Viktor Medvedchuk ha dato il suo consenso a uno scambio e all'estradizione in Russia se le parti russa e ucraina raggiungeranno l'accordo relativo", ha aggiunto.All'inizio della giornata la Marchenko ha invitato i familiari di due mercenari britannici catturati dalle forze russe in Ucraina a chiedere al loro governo di fare pressione su Kiev per scambiarli con suo marito. Ha anche chiesto aiuto al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud.

