https://it.sputniknews.com/20220416/da-moglie-oppositore-ucraino-medvechuk-appello-per-scambio-con-mercenari-britannici-catturati-15917937.html

Da moglie oppositore ucraino Medvechuk appello per scambio con mercenari britannici catturati

Da moglie oppositore ucraino Medvechuk appello per scambio con mercenari britannici catturati

Il rappresentante del partito "Piattaforma d'opposizione" è agli arresti domiciliari dal maggio 2021 con l'accusa di "tradimento". Il 12 aprile i servizi... 16.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-16T14:32+0200

2022-04-16T14:32+0200

2022-04-16T15:07+0200

la situazione in ucraina

regno unito

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/15918057_0:46:745:465_1920x0_80_0_0_826a47afd518c72ff975f95ed1921b12.jpg

Oksana Marchenko, moglie del leader dell'opposizione ucraina agli arresti Viktor Medvedchuk, ha fatto appello alle famiglie di due sospetti mercenari britannici prigionieri delle forze russe e DPR, chiedendo loro di attivare il governo Gb di far pressioni su Kiev per scambiare i cittadini britannici con suo marito."Mi rivolgo ai familiari dei cittadini britannici catturati Aiden Aslin che vive a Nottingham, e Sean Pinner, che vive a Bedford. Da diverse fonti informative ho appreso che Aiden Aslin e Sean Pinner, operativi all'interno di un'unità della 36° Brigata marina delle forze armate ucraine a Mariupol, si sono arresi alle forze armate della Russia e DPR", ha detto la Marchenko in un intervento pubblicato su YouTube. "Faccio appello ai familiari e agli amici di Aiden Aslin e Sean Pinner... Avete il diritto di chiedere al primo ministro del vostro Paese, Boris Johnson, di far pressioni sulla leadership ucraina e ottenere la liberazione di Aiden e Sean mediante uno scambio con il politico dell'opposizione ucraino arrestato dalle autorità di Kiev, mio marito Viktor Medvedchuk", ha aggiunto.Commentando su Telegram l'appello della consorte dell'oppositore ucraino arrestato, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha suggerito che Johnson, che "si è recato di recente a Kiev, è molto probabilmente consapevole della sorte dei sudditi di sua maestà. Non esiterà nella risposta. E in primo luogo Liz Truss (ministro degli Esteri - ndr) ci dirà cosa stavano facendo i britannici".

regno unito

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

regno unito, ucraina