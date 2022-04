https://it.sputniknews.com/20220415/trump-dice-no-al-ritorno-su-twitter-anche-con-elon-musk-proprietario-15916390.html

Trump dice no al ritorno su Twitter anche con Elon Musk proprietario

Trump era stato bannato a vita dal social nel gennaio 2021 dopo l'assalto a Capitol Hill dei suoi sostenitori per l'esito delle presidenziali 2020, in cui ha... 15.04.2022, Sputnik Italia

"Probabilmente non mi interesserà, ha detto l'ex presidente americano in un'intervista con American Media. Trump crede che "Twitter sia diventato molto noioso". "Si sono sbarazzati di molte buone voci, molte voci conservatrici", ha detto l'ex presidente. Trump era stato bannato a vita dal social nel gennaio 2021 dopo l'assalto a Capitol Hill dei suoi sostenitori per l'esito delle presidenziali 2020, in cui ha vinto il democratico Joe Biden.

