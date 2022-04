https://it.sputniknews.com/20220415/esercito-russo-promette-piu-attacchi-contro-obiettivi-a-kiev-in-caso-di-attacchi-al-territorio-15916516.html

Esercito russo promette più attacchi contro obiettivi a Kiev in caso di attacchi al territorio russo

Mosca aumenterà la portata dei suoi attacchi missilistici contro obiettivi a Kiev in risposta a qualsiasi attacco o sabotaggio dovesse avvenire sul territorio... 15.04.2022, Sputnik Italia

Ieri, giovedì 14 aprile, due elicotteri da combattimento ucraini sono entrati nello spazio aereo russo e hanno effettuato almeno sei attacchi contro edifici residenziali nella regione di Bryansk, a 12 chilometri dal confine. Diverse persone sono riamaste ferite."Il numero e la portata degli attacchi missilistici contro obiettivi a Kiev aumenteranno in risposta alla commissione da parte del regime nazionalista di Kiev di qualsiasi attacco di natura terroristica o sabotaggio sul territorio russo", ha detto Konashenkov ai giornalisti.Il portavoce ha affermato che missili da crociera Kalibr ad alta precisione hanno colpito durante la notte una struttura militare alla periferia di Kiev. Gli impianti di costruzione delle macchine Vizar Zhulyany, le officine per la produzione e la riparazione di sistemi missilistici antiaerei a lungo e medio raggio, nonché missili anti-nave, sono stati distrutti nell’operazione.Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina dopo che le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto per difendersi dalle forze ucraine. In risposta all'operazione russa, i paesi occidentali e i loro alleati hanno lanciato una vasta campagna di sanzioni contro Mosca.

