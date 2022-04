https://it.sputniknews.com/20220414/olanda-invia-150-militari-in-slovacchia-per-dispiegare-sistemi-missilistici-patriot-15914027.html

Olanda invia 150 militari in Slovacchia per dispiegare sistemi missilistici Patriot

I Paesi Bassi hanno inviato 150 militari in Slovacchia per schierare nel Paese i sistemi missilistici antiaerei Patriot, ha comunicato giovedì il ministero... 14.04.2022

la situazione in ucraina

mondo

difesa

slovacchia

I soldati olandesi insieme ai colleghi tedeschi vengono schierati in Slovacchia per proteggere il fianco orientale della NATO e "rafforzare le capacità di deterrenza e difesa dell'alleanza".Il dicastero ha osservato che tale mossa è legata al deterioramento della situazione della sicurezza in Europa dopo l'inizio dell'operazione russa in Ucraina.I Paesi Bassi forniranno un complesso Patriot e la Germania - due. I sistemi missilistici saranno dispiegati per almeno sei mesi.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono oggetto di violenze e genocidio da parte del regime di Kiev da otto anni". Per questo motivo, si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e de-nazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il ministero della Difesa della Federazione Russa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto delle forze armate russe, le milizie delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk sviluppano la loro offensiva, ma nei piani della Russia non figura l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.Il 25 marzo, il ministero della Difesa russo ha comunicato che gli obiettivi principali della prima fase dell'operazione sono stati raggiunti, alla luce della significativa riduzione del potenziale di combattimento dell'Ucraina, mentre l'obiettivo principale è la liberazione del Donbass.

