https://it.sputniknews.com/20220414/ministero-difesa-russo-prove-su-violazioni-usa-convenzione-su-armi-biologiche-in-ucraina-15915054.html

Ministero Difesa russo: prove su violazioni Usa Convenzione su armi biologiche in Ucraina

Ministero Difesa russo: prove su violazioni Usa Convenzione su armi biologiche in Ucraina

Il mese scorso il ministero della Difesa russo ha rivelato che circa 30 bio-laboratori finanziati dal Pentagono sono stati scoperti in Ucraina durante... 14.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-14T15:21+0200

2022-04-14T15:21+0200

2022-04-14T15:30+0200

la situazione in ucraina

usa

ucraina

ministero della difesa della federazione russa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/15915109_0:139:2963:1806_1920x0_80_0_0_b74f6925963f198ab7881de0764b0871.jpg

Igor Kirillov, comandante delle Truppe di protezione NBC del ministero della Difesa russo, ha riferito ai giornalisti che "i curatori americani dei laboratori biologici in Ucraina erano più interessati a progetti a duplice uso, molti dei quali mirano allo studio di potenziali agenti di armi biologiche, come la peste e la tularemia, nonché agenti patogeni per infezioni da impatti economicamente significativi”. Kirillov ha aggiunto che progetti come P-364, 444 e 781, volti a "studiare la diffusione di agenti patogeni di infezioni pericolose attraverso insetti vettori, uccelli selvatici e pipistrelli, sono stati finanziati nell'interesse del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti". Ha anche affermato che l'intelligence russa ha trovato tre droni ucraini dotati di spruzzatori chimici nella regione di Kherson in Ucraina a marzo. Separatamente il comandante delle Truppe di Protezione NBC ha rivelato i nomi dei dipendenti americani ed europei del Centro scientifico e tecnologico ucraino (STCU), impegnato nella ricerca nell'interesse del programma biologico militare statunitense. Secondo il comandante militare russo, il vicesegretario di Stato americano per i programmi di non proliferazione Phillip Dolliff era il supervisore per conto di Washington. Kirillov ha osservato che i documenti ottenuti dal ministero della Difesa russo confermano il collegamento tra la STCU e il dipartimento alla Difesa statunitense attraverso l'appaltatore principale del Pentagono, la società di ingegneria Black & Veatch. Il ministero della Difesa russo ha la corrispondenza del vicepresidente di questa azienda, Matthew Webber, dove esprime la sua disponibilità a lavorare con la STCU nell'ambito delle ricerche biologico-militari in corso in Ucraina. Kirillov ha sottolineato che l'importo totale dei finanziamenti statunitensi per il lavoro dei bio-laboratori del ministero della Difesa ucraino ammontava a 32 milioni di dollari.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, ucraina, ministero della difesa della federazione russa