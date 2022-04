https://it.sputniknews.com/20220414/lavrov-insiste-loccidente-ha-dichiarato-alla-russia-una-guerra-ibrida-totale-15914814.html

Lavrov insiste: l'Occidente ha dichiarato alla Russia "una guerra ibrida totale"

Lavrov insiste: l'Occidente ha dichiarato alla Russia "una guerra ibrida totale"

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha nuovamente accusato l'Occidente di aver approfittato della crisi ucraina per scatenare una guerra ibrida contro... 14.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-14T15:03+0200

2022-04-14T15:03+0200

2022-04-14T15:03+0200

la situazione in ucraina

sergey lavrov

russia

occidente

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15882268_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_e9f0c7cd1cd8940e9daf0d86c2ecb59b.jpg

"Utilizzando la crisi in Ucraina come pretesto, l'intero Occidente ci ha di fatto dichiarato una guerra ibrida totale. Copre i campi più diversi, compresa l'informazione", ha detto Lavrov intervenendo ad una conferenza sull'era digitale nelle relazioni internazionali presso il MGIMO, l'istituto principale di politica internazionale in Russia. Il capo della diplomazia russa ha affermato che "l'Occidente ha rivendicato il titolo di faro della democrazia" e "viola gravemente i suoi impegni internazionali" in materia di libertà di espressione e parità di accesso all'informazione. Secondo Lavrov, si sono dimenticate di questi obblighi non appena la Russia ha iniziato a fare affidamento sui suoi legittimi interessi.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, russia, occidente, ucraina