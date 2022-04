https://it.sputniknews.com/20220414/india-mucca-da-alla-luce-un-vitello-con-due-teste-e-sei-zampe-15895570.html

India, mucca dà alla luce un vitello con due teste e sei zampe

India, mucca dà alla luce un vitello con due teste e sei zampe

Nella città indiana di Aligarh, nell'Uttar Pradesh, una mucca ha dato alla luce un vitello con due teste e sei gambe. 14.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-14T22:22+0200

2022-04-14T22:22+0200

2022-04-14T22:22+0200

india

mondo

curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/743/65/7436570_0:18:1921:1098_1920x0_80_0_0_be2d0cec8f40062375a6fe7b2faf257c.jpg

L'animale, di proprietà di un agricoltore di nome Shailendra, è nato durante il festival Navaratri, nel corso del quale gli indù, per dieci giorni e nove notti, adorano le nove forme femminili del dio. Il vitello neonato, il quale ha due bocche, due code e sei zampe, è diventato una vera e propria celebrità locale, con persone che accorrono da tutto il mondo per vederlo.Alcuni abitanti del luogo attribuiscono un significato religioso alla nascita del vitello mutante, mentre altri lo considerano un miracolo della natura.In precedenza si era saputo di una mucca nello stato indiano di Tripura, che aveva dato alla luce un vitello con due teste, quattro occhi e due bocche.L'animale in questione soffre di una rara malattia chiamata "policefalia", che si verifica a seguito di un'anomalia genetica o di un danno al sistema nervoso durante lo sviluppo embrionale.

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

india, mondo, curiosità