Incendio a bordo dell’incrociatore missilistico russo Moskva: esplodono le munizioni, gravi danni

mondo

"A seguito dell'incendio che ha colpito l'incrociatore missilistico Moskva, le munizioni sono esplose. La nave è stata gravemente danneggiata", ha affermato il ministero in una nota.La dichiarazione ha aggiunto che tutti i membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza, mentre le cause dell'incendio sono oggetto di indagine.Altri dettagli dell'incidente, così come le cause dell'incendio, non sono al momento forniti.All'inizio di febbraio, l'incrociatore aveva condotto esercitazioni per difendere la penisola di Crimea nel Mar Nero.La nave, il cui nome iniziale era "Slava", venne varata nel 1976 a Nikolaev e messa in servizio nel 1983.

Notiziario

mondo