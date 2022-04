https://it.sputniknews.com/20220414/funzionari-statunitensi-a-taiwan-per-una-visita-a-sorpresa-15915261.html

Funzionari statunitensi a Taiwan per una visita a sorpresa

Funzionari statunitensi a Taiwan per una visita a sorpresa

Un gruppo di membri del Congresso degli Stati Uniti con a capo il presidente della commissione Esteri del Senato degli Stati Uniti Robert Menendez è arrivato... 14.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-14T18:22+0200

2022-04-14T18:22+0200

2022-04-14T18:22+0200

mondo

politica

usa

taiwan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/11650202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b19d1b937942d759f47beb0455440d0.jpg

La CNA riporta che venerdì la delegazione statunitense incontrerà il capo di stato maggiore dell'isola, Tsai Ing-wen, per uno scambio di opinioni su "cooperazione tra USA e Taiwan, la minaccia cinese e la sicurezza regionale". Inoltre, la delegazione incontrerà il ministro della Difesa taiwanese Qiu Guozheng.Il ministro della Difesa dell'isola Qiu Guozheng aveva affermato in precedenza che se scoppia una guerra tra Cina e Taiwan, indipendentemente da chi vince, finirà drammaticamente per entrambe le parti. Ha sottolineato che "nessuno vuole la guerra".Il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian aveva dichiarato che la Cina è fermamente impegnata nella riunificazione pacifica con Taiwan, ma non tollererà mai la sua "indipendenza". Ha sottolineato che esiste una sola Cina al mondo, e Taiwan ne è parte integrante, e i compatrioti su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan condividono un destino comune e sono "fratelli di sangue".Taiwan è stata governata separatamente dalla Cina continentale a partire dalla fine della guerra civile nel 1949. Pechino considera l'isola una sua provincia, mentre Taiwan, che formalmente si chiama Repubblica di Cina (ROC), sostiene di essere un paese autonomo, con relazioni politiche ed economiche con diverse altre nazioni.Mentre il governo americano non ha legami diplomatici formali con Taiwan, Washington ha sottolineato di essere pronto a proteggere l'isola in caso di attacco dell'esercito cinese.

usa

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, usa, taiwan