https://it.sputniknews.com/20220414/boris-johnson-rischia-altre-tre-multe-e-forse-anche-la-carriera-per-lo-scandalo-partygate-15913407.html

Boris Johnson rischia altre tre multe, e forse anche la carriera, per lo scandalo Partygate

Boris Johnson rischia altre tre multe, e forse anche la carriera, per lo scandalo Partygate

Martedì, il primo ministro ha confermato di aver pagato una multa alla polizia metropolitana per aver partecipato a una festa di compleanno a Downing Street... 14.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-14T11:05+0200

2022-04-14T11:05+0200

2022-04-14T11:05+0200

mondo

boris johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/15755841_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05af48dc176973b013725edf22768cb1.jpg

Il primo ministro britannico Boris Johnson si sta preparando per altre tre multe della polizia per aver violato le regole di blocco del COVID hanno affermato il Daily Mirror e il Guardian.Secondo quanto riferito, gli eventi includono una festa estiva del maggio 2020, un incontro di novembre nell'appartamento di Johnson con sua moglie il giorno delle dimissioni di Dominic Cummings da consulente senior del Primo ministro (e stratega della Brexit) e una riunione il giorno dopo a Downing Street per le dimissioni di Lee Cain, direttore delle comunicazioni del governo.Gli addetti ai lavori hanno affermato che nessun partecipante ha ancora ricevuto multe per quegli eventi, che devono ancora essere completamente indagati dalla polizia metropolitana.Dopo le 50 sterline di multa (60 euro) già comminate al Primo ministro, ora i media si aspettano quindi almeno altre tre multe.Questione non economica ma di immagine e politicaMulte di questo ordine, per quanto accumulabili, non sono certo una questione di gravità economica, sottolineano i media e l’evidenza logica. La questione di imbarazzo consiste piuttosto nel fatto che proprio il Primo ministro sia caduto in fallo non rispettando normative approvate dal suo stesso governo e delle quali avrebbe chiesto il rispetto ai cittadini senza del tutto rispettarle egli per primo.Da questo punto di vista non stupisce che da più parti si sia addirittura arrivati a chiedere le dimissioni dello stesso Johnson. Richieste ovviamente rifiutate e rimandate ai vari mittenti dal Primo ministro.Una delle fonti citate dai media britannici ha addirittura suggerito che tali multe potrebbero rivelarsi "mortali" per la carriera politica del premier:Martedì, il primo ministro ha affermato durante un intervento televisivo di rispettare "pienamente" l'esito delle indagini della polizia e di comprendere "la rabbia che molti proveranno" per il fatto che neppure lui è stato all'altezza quando si è trattato di osservare le stesse regole che il suo governo aveva introdotto per proteggere il pubblico.Un nuovo sondaggio d'opinione della YouGov ha rivelato che il 57% del pubblico britannico pensa che Johnson dovrebbe dimettersi per lo scandalo "partygate", con un aumento di un 10% rispetto al precedente sondaggio pubblicato l’8 marzo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, boris johnson